Un YouTubeur a monté une vidéo avec des images issues des médias sociaux d'Oasis sur leur dernier morceau live partagé, "Bring it on Down". Une façon de retranscrire avec encore plus d'émotions l'énergie et la communion du public autour de cet évènement historique. [plus d'infos]

