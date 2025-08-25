Infos précédentes :
Modéré le 25/08/2025 à 08:00.
Capté lors de son passage à Sydney dans le cadre de leur tournée mondiale pour les 20 ans du groupe, Parkway Drive ont mis en ligne le medley joué pour l'album Killing with a smile. [plus d'infos]
