Parkway DriveParkway Drive a tué Sydney... Avec le sourire ! - 25/08

Capté lors de son passage à Sydney dans le cadre de leur tournée mondiale pour les 20 ans du groupe, Parkway Drive ont mis en ligne le medley joué pour l'album Killing with a smile. [plus d'infos]

