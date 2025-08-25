TVOD (pour Television Overdose), groupe de rock originaire de Brooklyn, revient avec un premier remix de leur titre "Party time" par les Anglais d'Adult DVD. D'autres suivront avec les collaborations de CDSM, Ultragabe et Félix Bélisle (Choses Sauvages/La Sécurité) a.k.a. Standard Emmanuel. TVOD jouera avec La Sécurité le 3 septembre au Point Éphémère à Paris. [plus d'infos]