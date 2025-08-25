Modéré le 25/08/2025 à 08:00.
La cinquième édition du festival Frisson Acidulé aura lieu au Cirque Électrique (Place du maquis du Vercors, Paris XXe) les 13 et 14 septembre. Outre expos, stands, sérigraphie, cuisine, et DJ, pas moins de 25 groupes se produiront parmi lesquels The Ex, Meatbodies, Mandibula, Rien Virgule, Ak'Chamel, Tar Pond, Marauder, Iffernet, Officine, Dick Move, Chaos E.T. Sexual, Shearling,... Détails à la suite.
Nouvelle édition du festival FRISSON ACIDULÉ qui se déroulera les Samedi 13 et Dimanche 14 Septembre 2025 au Cirque Électrique (à Paris 75020), un lieu qui nous tient à cœur depuis des années, situé à Porte des Lilas.
A͟u͟ ͟p͟r͟o͟g͟r͟a͟m͟m͟e͟ ͟:͟
Des concerts (autour de 25 groupes/artistes sur les 2 jours) en alternance sur plusieurs scènes (Grand Chapiteau, Parquet de Bal, et Anti Club), des stands & expositions, des performances, de la cuisine et de la sérigraphie.
FRISSON ACIDULÉ #5
Les 13 & 14 septembre 2025
Au Cirque Électrique, PARIS
𝗔𝗖𝗜𝗗 𝗥𝗢𝗢𝗦𝗧𝗘𝗥 (de) - 𝗔𝗞'𝗖𝗛𝗔𝗠𝗘𝗟 (us) - 𝗔̀ 𝗟'𝗘́𝗖𝗢𝗨𝗧𝗘 𝗗𝗨 𝗦𝗜𝗟𝗘𝗡𝗖𝗘 - 𝗕𝗔𝗖𝗖𝗛𝗔𝗡𝗧𝗘𝗦 - 𝗖𝗔𝗡𝗧𝗘𝗡𝗔𝗖 𝗗𝗔𝗚𝗔𝗥 - 𝗖𝗛𝗔𝗢𝗦 𝗘.𝗧. 𝗦𝗘𝗫𝗨𝗔𝗟 - 𝗖𝗥𝗢𝗠𝗢𝗥𝗡𝗘 - 𝗗𝗜𝗖𝗞 𝗠𝗢𝗩𝗘 (nz) - 𝗙𝗔𝗨𝗖𝗛𝗘𝗨𝗦𝗘 - 𝗚𝗘𝗡𝗗𝗔𝗥𝗠𝗘𝗥𝗬 - 𝗜𝗙𝗙𝗘𝗥𝗡𝗘𝗧 - 𝗝𝗨𝗦𝗧𝗜𝗖𝗘 𝗗𝗜𝗩𝗜𝗡𝗘 - 𝗠𝗔𝗡𝗗𝗜𝗕𝗨𝗟𝗔 - 𝗠𝗔𝗥𝗔𝗨𝗗𝗘𝗨𝗥 (de/ch) - 𝗠𝗘𝗔𝗧𝗕𝗢𝗗𝗜𝗘𝗦 (us) - 𝗠𝗢𝗟𝗗𝗬 - 𝗢𝗙𝗙𝗜𝗖𝗜𝗡𝗘 - 𝗢𝗦𝗜𝗟𝗔𝗦𝗜 (be) - 𝗣𝗢𝗧𝗛𝗔𝗠𝗨𝗦 (be) - 𝗥𝗜𝗘𝗡 𝗩𝗜𝗥𝗚𝗨𝗟𝗘 - 𝗦𝗘𝗡𝗦𝗜𝗧𝗜𝗩𝗘 𝗦𝗞𝗜𝗡 - 𝗦𝗛𝗘𝗔𝗥𝗟𝗜𝗡𝗚 (us) - 𝗧𝗔𝗥 𝗣𝗢𝗡𝗗 (ch) - 𝗧𝗘𝗠𝗣𝗢𝗠𝗔𝗧 - 𝗧𝗛𝗘 𝗘𝗫 (nl) - 𝗨𝗡𝗗𝗔𝗘 𝗧𝗥𝗢𝗣𝗜𝗖 - 𝗭𝗘𝗔 (nl)
Répartition par jours :
𝗦𝗮𝗺𝗲𝗱𝗶 𝟭𝟯 𝗦𝗲𝗽𝘁𝗲𝗺𝗯𝗿𝗲 𝟮𝟬𝟮𝟱 (de 15h à 01h30) :
- 𝗔𝗞'𝗖𝗛𝗔𝗠𝗘𝗟 (rituel folk psyché - Texas)
- 𝗠𝗘𝗔𝗧𝗕𝗢𝗗𝗜𝗘𝗦 (garage psyché shoegaze - Los Angeles)
- 𝗙𝗔𝗨𝗖𝗛𝗘𝗨𝗦𝗘 (d-beat hardcore punk - Bordeaux)
- 𝗢𝗙𝗙𝗜𝗖𝗜𝗡𝗘 (noise / no wave - Paris/Bruxelles)
- 𝗧𝗔𝗥 𝗣𝗢𝗡𝗗 (doom'n'gloom - Zurich)
- 𝗕𝗔𝗖𝗖𝗛𝗔𝗡𝗧𝗘𝗦 (dark folk baroque & païen - France)
- 𝗠𝗔𝗡𝗗𝗜𝗕𝗨𝗟𝗔 (death metal primitif - France)
- 𝗚𝗘𝗡𝗗𝗔𝗥𝗠𝗘𝗥𝗬 (boys band préventif - Toulouse/Bordeaux)
- 𝗠𝗔𝗥𝗔𝗨𝗗𝗘𝗨𝗥 (post punk rétrofuturiste - Leipzig/Genève/Lyon)
- 𝗦𝗛𝗘𝗔𝗥𝗟𝗜𝗡𝗚 (noise rock expérimental - ex Sprain - Los Angeles)
- 𝗖𝗔𝗡𝗧𝗘𝗡𝗔𝗖 𝗗𝗔𝗚𝗔𝗥 (industrial folk & noise duo - France)
- 𝗔𝗖𝗜𝗗 𝗥𝗢𝗢𝗦𝗧𝗘𝗥 (space kraut rock - Leipzig)
- 𝗦𝗘𝗡𝗦𝗜𝗧𝗜𝗩𝗘 𝗦𝗞𝗜𝗡 (oi et amour fraternel - Toulouse)
- 𝗧𝗘𝗠𝗣𝗢𝗠𝗔𝗧 (schwarz disco - Paris/Groix)
𝗗𝗶𝗺𝗮𝗻𝗰𝗵𝗲 𝟭𝟰 𝗦𝗲𝗽𝘁𝗲𝗺𝗯𝗿𝗲 𝟮𝟬𝟮𝟱 (de 14h à 22h30) :
- 𝗧𝗛𝗘 𝗘𝗫 (post punk expérimental, noise & jazz - Amsterdam)
- 𝗥𝗜𝗘𝗡 𝗩𝗜𝗥𝗚𝗨𝗟𝗘 (berceuses synthétiques hantées - Dordogne)
- 𝗜𝗙𝗙𝗘𝗥𝗡𝗘𝗧 (black metal - Rouen)
- 𝗝𝗨𝗦𝗧𝗜𝗖𝗘 𝗗𝗜𝗩𝗜𝗡𝗘 (goth / cold wave / post punk - Brest)
- 𝗣𝗢𝗧𝗛𝗔𝗠𝗨𝗦 (hypnotic & tribal post rock doom - Malines, BE)
- 𝗖𝗥𝗢𝗠𝗢𝗥𝗡𝗘 (transe vers l'infini - Dijon)
- 𝗗𝗜𝗖𝗞 𝗠𝗢𝗩𝗘 (punk rock - Auckland, NZ)
- 𝗨𝗡𝗗𝗔𝗘 𝗧𝗥𝗢𝗣𝗜𝗖 (techno pop expé & transe polyrythmique - Lyon)
- 𝗭𝗘𝗔 (alternative lo-fi rock, en formule quatuor - avec le chanteur de The Ex - Amsterdam)
- 𝗢𝗦𝗜𝗟𝗔𝗦𝗜 (transe expérimentale & chants sauvages - Bruxelles)
- 𝗖𝗛𝗔𝗢𝗦 𝗘.𝗧. 𝗦𝗘𝗫𝗨𝗔𝗟 (gangsta doom - Maisons-Alfort / Le Mans)
- 𝗠𝗢𝗟𝗗𝗬 (hardcore punk - Paris)
- 𝗔̀ 𝗟'𝗘́𝗖𝗢𝗨𝗧𝗘 𝗗𝗨 𝗦𝗜𝗟𝗘𝗡𝗖𝗘 (bain de gongs - Chelles)
P͟r͟é͟v͟e͟n͟t͟e͟s͟ ͟:͟ * disponibles ici : https://ypl.me/Ibv
> 27€ par jour
> 50€ le PASS 2 jours
> 77€ le PASS 'Soutien' avec des petits cadeaux (sérigraphie du festival (t-shirt ou affiche) et 2 Hot Sauce maison 'Dragon Ass')
> 42€ PASS 'Les yeux fermés' > ÉPUISÉS
