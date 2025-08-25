Nouvelle édition du festival FRISSON ACIDULÉ qui se déroulera les Samedi 13 et Dimanche 14 Septembre 2025 au Cirque Électrique (à Paris 75020), un lieu qui nous tient à cœur depuis des années, situé à Porte des Lilas.



A͟u͟ ͟p͟r͟o͟g͟r͟a͟m͟m͟e͟ ͟:͟

Des concerts (autour de 25 groupes/artistes sur les 2 jours) en alternance sur plusieurs scènes (Grand Chapiteau, Parquet de Bal, et Anti Club), des stands & expositions, des performances, de la cuisine et de la sérigraphie.



P͟r͟é͟v͟e͟n͟t͟e͟s͟ disponibles ici : https://ypl.me/Ibv

(Tickets à la journée & Pass 2 jours)



FRISSON ACIDULÉ #5

Les 13 & 14 septembre 2025

Au Cirque Électrique, PARIS

𝗔𝗖𝗜𝗗 𝗥𝗢𝗢𝗦𝗧𝗘𝗥 (de) - 𝗔𝗞'𝗖𝗛𝗔𝗠𝗘𝗟 (us) - 𝗔̀ 𝗟'𝗘́𝗖𝗢𝗨𝗧𝗘 𝗗𝗨 𝗦𝗜𝗟𝗘𝗡𝗖𝗘 - 𝗕𝗔𝗖𝗖𝗛𝗔𝗡𝗧𝗘𝗦 - 𝗖𝗔𝗡𝗧𝗘𝗡𝗔𝗖 𝗗𝗔𝗚𝗔𝗥 - 𝗖𝗛𝗔𝗢𝗦 𝗘.𝗧. 𝗦𝗘𝗫𝗨𝗔𝗟 - 𝗖𝗥𝗢𝗠𝗢𝗥𝗡𝗘 - 𝗗𝗜𝗖𝗞 𝗠𝗢𝗩𝗘 (nz) - 𝗙𝗔𝗨𝗖𝗛𝗘𝗨𝗦𝗘 - 𝗚𝗘𝗡𝗗𝗔𝗥𝗠𝗘𝗥𝗬 - 𝗜𝗙𝗙𝗘𝗥𝗡𝗘𝗧 - 𝗝𝗨𝗦𝗧𝗜𝗖𝗘 𝗗𝗜𝗩𝗜𝗡𝗘 - 𝗠𝗔𝗡𝗗𝗜𝗕𝗨𝗟𝗔 - 𝗠𝗔𝗥𝗔𝗨𝗗𝗘𝗨𝗥 (de/ch) - 𝗠𝗘𝗔𝗧𝗕𝗢𝗗𝗜𝗘𝗦 (us) - 𝗠𝗢𝗟𝗗𝗬 - 𝗢𝗙𝗙𝗜𝗖𝗜𝗡𝗘 - 𝗢𝗦𝗜𝗟𝗔𝗦𝗜 (be) - 𝗣𝗢𝗧𝗛𝗔𝗠𝗨𝗦 (be) - 𝗥𝗜𝗘𝗡 𝗩𝗜𝗥𝗚𝗨𝗟𝗘 - 𝗦𝗘𝗡𝗦𝗜𝗧𝗜𝗩𝗘 𝗦𝗞𝗜𝗡 - 𝗦𝗛𝗘𝗔𝗥𝗟𝗜𝗡𝗚 (us) - 𝗧𝗔𝗥 𝗣𝗢𝗡𝗗 (ch) - 𝗧𝗘𝗠𝗣𝗢𝗠𝗔𝗧 - 𝗧𝗛𝗘 𝗘𝗫 (nl) - 𝗨𝗡𝗗𝗔𝗘 𝗧𝗥𝗢𝗣𝗜𝗖 - 𝗭𝗘𝗔 (nl)



Répartition par jours :

𝗦𝗮𝗺𝗲𝗱𝗶 𝟭𝟯 𝗦𝗲𝗽𝘁𝗲𝗺𝗯𝗿𝗲 𝟮𝟬𝟮𝟱 (de 15h à 01h30) :

- 𝗔𝗞'𝗖𝗛𝗔𝗠𝗘𝗟 (rituel folk psyché - Texas)

- 𝗠𝗘𝗔𝗧𝗕𝗢𝗗𝗜𝗘𝗦 (garage psyché shoegaze - Los Angeles)

- 𝗙𝗔𝗨𝗖𝗛𝗘𝗨𝗦𝗘 (d-beat hardcore punk - Bordeaux)

- 𝗢𝗙𝗙𝗜𝗖𝗜𝗡𝗘 (noise / no wave - Paris/Bruxelles)

- 𝗧𝗔𝗥 𝗣𝗢𝗡𝗗 (doom'n'gloom - Zurich)

- 𝗕𝗔𝗖𝗖𝗛𝗔𝗡𝗧𝗘𝗦 (dark folk baroque & païen - France)

- 𝗠𝗔𝗡𝗗𝗜𝗕𝗨𝗟𝗔 (death metal primitif - France)

- 𝗚𝗘𝗡𝗗𝗔𝗥𝗠𝗘𝗥𝗬 (boys band préventif - Toulouse/Bordeaux)

- 𝗠𝗔𝗥𝗔𝗨𝗗𝗘𝗨𝗥 (post punk rétrofuturiste - Leipzig/Genève/Lyon)

- 𝗦𝗛𝗘𝗔𝗥𝗟𝗜𝗡𝗚 (noise rock expérimental - ex Sprain - Los Angeles)

- 𝗖𝗔𝗡𝗧𝗘𝗡𝗔𝗖 𝗗𝗔𝗚𝗔𝗥 (industrial folk & noise duo - France)

- 𝗔𝗖𝗜𝗗 𝗥𝗢𝗢𝗦𝗧𝗘𝗥 (space kraut rock - Leipzig)

- 𝗦𝗘𝗡𝗦𝗜𝗧𝗜𝗩𝗘 𝗦𝗞𝗜𝗡 (oi et amour fraternel - Toulouse)

- 𝗧𝗘𝗠𝗣𝗢𝗠𝗔𝗧 (schwarz disco - Paris/Groix)



𝗗𝗶𝗺𝗮𝗻𝗰𝗵𝗲 𝟭𝟰 𝗦𝗲𝗽𝘁𝗲𝗺𝗯𝗿𝗲 𝟮𝟬𝟮𝟱 (de 14h à 22h30) :

- 𝗧𝗛𝗘 𝗘𝗫 (post punk expérimental, noise & jazz - Amsterdam)

- 𝗥𝗜𝗘𝗡 𝗩𝗜𝗥𝗚𝗨𝗟𝗘 (berceuses synthétiques hantées - Dordogne)

- 𝗜𝗙𝗙𝗘𝗥𝗡𝗘𝗧 (black metal - Rouen)

- 𝗝𝗨𝗦𝗧𝗜𝗖𝗘 𝗗𝗜𝗩𝗜𝗡𝗘 (goth / cold wave / post punk - Brest)

- 𝗣𝗢𝗧𝗛𝗔𝗠𝗨𝗦 (hypnotic & tribal post rock doom - Malines, BE)

- 𝗖𝗥𝗢𝗠𝗢𝗥𝗡𝗘 (transe vers l'infini - Dijon)

- 𝗗𝗜𝗖𝗞 𝗠𝗢𝗩𝗘 (punk rock - Auckland, NZ)

- 𝗨𝗡𝗗𝗔𝗘 𝗧𝗥𝗢𝗣𝗜𝗖 (techno pop expé & transe polyrythmique - Lyon)

- 𝗭𝗘𝗔 (alternative lo-fi rock, en formule quatuor - avec le chanteur de The Ex - Amsterdam)

- 𝗢𝗦𝗜𝗟𝗔𝗦𝗜 (transe expérimentale & chants sauvages - Bruxelles)

- 𝗖𝗛𝗔𝗢𝗦 𝗘.𝗧. 𝗦𝗘𝗫𝗨𝗔𝗟 (gangsta doom - Maisons-Alfort / Le Mans)

- 𝗠𝗢𝗟𝗗𝗬 (hardcore punk - Paris)

- 𝗔̀ 𝗟'𝗘́𝗖𝗢𝗨𝗧𝗘 𝗗𝗨 𝗦𝗜𝗟𝗘𝗡𝗖𝗘 (bain de gongs - Chelles)



P͟r͟é͟v͟e͟n͟t͟e͟s͟ ͟:͟ * disponibles ici : https://ypl.me/Ibv

> 27€ par jour

> 50€ le PASS 2 jours

> 77€ le PASS 'Soutien' avec des petits cadeaux (sérigraphie du festival (t-shirt ou affiche) et 2 Hot Sauce maison 'Dragon Ass')

> 42€ PASS 'Les yeux fermés' > ÉPUISÉS