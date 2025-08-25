Le Fertois Metal Fest, c'est pour très bientôt. Le festival se tiendra en effet les 30 et 31 août du côté de la Marne à La Ferté-Sous-Jouarre dans le 77 et programmera notamment Headcharger, LocoMuerte, Koritni, Lyncelia, Harsh et Dismo. Toutes les infos se trouvent sur le lien ci-dessous.

[ Fertois Metal Fest: Site officiel ]