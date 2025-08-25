Modéré le 25/08/2025 à 08:00.
Annie-Claude Deschênes (Duchess Says, Pypy), a publié le premier d'une série de trois remixes du morceau "Main de Fer", son plus récent single lancé en avril. Il est signé par le DJ irlandais Shit Robot. Les 2e et 3e remixes seront assurés par RocMan (Tobias Rochman, l'une des moitiés du défunt duo Pelada) et de Yuki B (DJ et membre de Yocto et Jesuslesfilles). Annie-Claude Deschênes sera en tournée en Europe en octobre et passera par la France. Les dates se trouvent à la suite. [plus d'infos]
18 septembre 2025: HAMBOURG (DE) - UWE (Reeperbahn Festival)
19 septembre 2025: HAMBOURG (DE) - MOPO Stage (Reeperbahn Festival)
03 octobre 2025: BRUXELLES (BE) - Botanique (Festival FrancoFaune)
04 octobre 2025: MULHOUSE (68) - Motoco (Festival Microsiphon)
07 octobre 2025: REIMS (51) - La Cartonnerie
09 octobre 2025: LONGWY (54) - The Long Way
10 octobre 2025: STRASBOURG (67) - La Grenze (+ Camilla Sparksss)
11 octobre 2025: LYON (69) - Le Sonic
14 octobre 2025: LUXEMBOURG (LU) - Les Rotondes
16 octobre 2025: TOURS (37) - Le Super 9
17 octobre 2025: METZ (57) - Les Trinitaires
18 octobre 2025: TROYES (10) - Midi O Halles (Festival Off Off Off)
22 octobre 2025: DUNKERQUE (59) - Le LAAC (+ Camilla Sparksss)
23 octobre 2025: PARIS (75) - Le Hasard Ludique (+ Camilla Sparksss)
