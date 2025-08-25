Annie-Claude Deschênes (Duchess Says, Pypy), a publié le premier d'une série de trois remixes du morceau "Main de Fer", son plus récent single lancé en avril. Il est signé par le DJ irlandais Shit Robot. Les 2e et 3e remixes seront assurés par RocMan (Tobias Rochman, l'une des moitiés du défunt duo Pelada) et de Yuki B (DJ et membre de Yocto et Jesuslesfilles). Annie-Claude Deschênes sera en tournée en Europe en octobre et passera par la France. Les dates se trouvent à la suite. [plus d'infos]