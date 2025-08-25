Rappel : Si tu es du côté de Blois les 29 et 30 août, La Connexion Festival, micro-festival indépendant situé dans les jardins de l'Evêché, s'y tiendra. Seront présents des groupes 100% français, entre new wave, electro, folk, pop et electro : Kids Return, Ojos, Double Vitrage, En Attendant Ana, Ofé, Attention Le Tapis Prend Feu, Ronnie, Bellboy, Jako et No Sex Last Night.

