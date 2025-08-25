Posté par Ted.
Modéré le 25/08/2025 à 08:00.
Modéré le 25/08/2025 à 08:00.
La Connexion Festival #4 (rappel) - 25/08
Rappel : Si tu es du côté de Blois les 29 et 30 août, La Connexion Festival, micro-festival indépendant situé dans les jardins de l'Evêché, s'y tiendra. Seront présents des groupes 100% français, entre new wave, electro, folk, pop et electro : Kids Return, Ojos, Double Vitrage, En Attendant Ana, Ofé, Attention Le Tapis Prend Feu, Ronnie, Bellboy, Jako et No Sex Last Night.
Rappel : Si tu es du côté de Blois les 29 et 30 août, La Connexion Festival, micro-festival indépendant situé dans les jardins de l'Evêché, s'y tiendra. Seront présents des groupes 100% français, entre new wave, electro, folk, pop et electro : Kids Return, Ojos, Double Vitrage, En Attendant Ana, Ofé, Attention Le Tapis Prend Feu, Ronnie, Bellboy, Jako et No Sex Last Night.
[ + d'infos: Facebook / Site Internet ]
Note : les commentaires appartiennent à ceux qui les ont postés. Nous n'en sommes pas responsables.
Pas encore de commentaires