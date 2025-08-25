Infos précédentes :

Landmvrks - The darkest place I've ever beenKevin de Landmvrks fait parler souffre - 25/08

Endorsé par le fabricant de cymbales Meinl, Kevin D'Agostino Landmvrks a partagé une reprise en studio de "Sulfur". [plus d'infos]

