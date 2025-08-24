Infos précédentes :
Posté par M!ke.
Modéré le 24/08/2025 à 08:00.
Modéré le 24/08/2025 à 08:00.
Le joli Jean de Placebo - 24/08
Placebo va sortir un documentaire, This search for meaning, le 12 septembre. Un trailer est dispo. Extrait de ce dernier, en voici également le morceau live pour "Beautiful James" enregistré dans les studios Twickenham. [plus d'infos]
