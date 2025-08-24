Infos précédentes :

Posté par M!ke.
Modéré le 24/08/2025 à 08:00.
Placebo : PlaceboLe joli Jean de Placebo - 24/08

Placebo va sortir un documentaire, This search for meaning, le 12 septembre. Un trailer est dispo. Extrait de ce dernier, en voici également le morceau live pour "Beautiful James" enregistré dans les studios Twickenham. [plus d'infos]

Commentaires0 commentaire - Ajouter un commentaireCommenter- Classer cet élément



Twitter
CommenterCommenter

Note : les commentaires appartiennent à ceux qui les ont postés. Nous n'en sommes pas responsables.

Pas encore de commentaires

Index Revenir en haut de page