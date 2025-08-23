Infos précédentes :

Pantera - Vulgar display of powerZedd! en cowboy de l'enfer - 23/08

L'artiste DJ, musicien et compositeur russo-allemand Zedd! est passé par les studios de Drumeo pour se prêter à l'exercice de reprendre un morceau inconnu de son répertoire. ll a donc repris dans le cas présent "Cowboys from hell" de Pantera. [plus d'infos]

