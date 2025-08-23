Infos précédentes :
- Zedd! en cowboy de l'enfer
- Revit le retour aux sources de Black Sabbath
- Carla invite Zakk sur son nouveau single
- Down mijote sa prochaine galette
- Pantera très hostile à la Slovénie
- La panthère passe en Hongrie
- Ozzy peine à marcher
- Le tout dernier concert de Black Sabbath annoncé
- Les lames de S(e)cour(s)
- Rex retourne à la maison mère
Zedd! en cowboy de l'enfer - 23/08
L'artiste DJ, musicien et compositeur russo-allemand Zedd! est passé par les studios de Drumeo pour se prêter à l'exercice de reprendre un morceau inconnu de son répertoire. ll a donc repris dans le cas présent "Cowboys from hell" de Pantera. [plus d'infos]
