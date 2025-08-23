Infos précédentes :
- Jerry Cantrell à propos de la scène grunge dans les 80's
- Jerry veut du sang
- Rock Am Ring / Rock Im Park 2025
- Jerry Cantrell en spoken word
- Les dernières lueurs de Jerry
- L'affiche du Hellfest 2025 est tombée
- Jerry, dessine moi une ligne
- Jerry veut que ça saigne
- Jerry Cantrell lâche un nouveau titre
- Jerry clippe
Posté par M!ke.
Modéré le 23/08/2025 à 08:00.
Modéré le 23/08/2025 à 08:00.
Jerry Cantrell à propos de la scène grunge dans les 80's - 23/08
Gibson TV a mis en ligne une vidéo dans laquelle Jerry Cantrell (Alice in Chains) s'exprime sur l'explosion de la scène grunge de Seattle dans les années 80. [plus d'infos]
Note : les commentaires appartiennent à ceux qui les ont postés. Nous n'en sommes pas responsables.
Pas encore de commentaires