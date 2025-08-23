Posté par M!ke.
TDWP en mode hippie - 23/08
The Devil Wears Prada a annoncé la sortie de son nouvel album Flowers pour le 14 novembre via Solid State Records. Deux premiers extraits "Where the flowers never grow" et "Wave" se découvrent à la suite dans un mini-film intitulé "That same place where the flowers never grow.". [plus d'infos]
