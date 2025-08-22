Posté par M!ke.
Modéré le 22/08/2025 à 08:00.
Modéré le 22/08/2025 à 08:00.
Locomuerte en clip - 22/08
Locomuerte a posé des images sur "Fumamota". Un titre présent sur l'album Parano booster sorti en septembre dernier. Arno et Poun de Black Bomb A sont en featuring sur ce morceau. [plus d'infos]
Locomuerte
LP : Parano booster
Label : M&O Music
Date de sortie : 27/09/2024
LP : Parano booster
Label : M&O Music
- M&O Music (416 hits)
Date de sortie : 27/09/2024
B91
Parano booster
Demonios (Feat. Auré d'Akiavel)
Pura violencia
Nosotros
Fumamota (Feat. Arno et Poun de Black Bomb A)
Animales
Chupa
Chinga tu madre
Plata o plomo
Los narcos
Parano booster
Demonios (Feat. Auré d'Akiavel)
Pura violencia
Nosotros
Fumamota (Feat. Arno et Poun de Black Bomb A)
Animales
Chupa
Chinga tu madre
Plata o plomo
Los narcos
Note : les commentaires appartiennent à ceux qui les ont postés. Nous n'en sommes pas responsables.
Pas encore de commentaires