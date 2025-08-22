Note : les commentaires appartiennent à ceux qui les ont postés. Nous n'en sommes pas responsables.

Bad luck Lake of fire Red smoke One by one Culture wound Where did you go? No rest for the dreamer B2tm Circling a dying sun Knowing pain So lost (Burning flowers) Because we're doomed

LP : All is beautiful... Because we're doomed: SharpTone RecordsDate de sortie : 22/08/2025

"One by one" est un nouveau clip de We Came As Romans . All is beautiful... because we're doomed est sorti. [ plus d'infos ]

En naviguant sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies pour sauver vos préférences et réaliser des statistiques de visites. [ charte d'utilisation ]