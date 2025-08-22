Infos précédentes :

We Came As Romans, un par un - 22/08

"One by one" est un nouveau clip de We Came As Romans. All is beautiful... because we're doomed est sorti. [plus d'infos]

We Came As Romans-All is beautiful... Because we're doomed
We Came As Romans
LP : All is beautiful... Because we're doomed
Label : SharpTone Records
Date de sortie : 22/08/2025
Bad luck
Lake of fire
Red smoke
One by one
Culture wound
Where did you go?
No rest for the dreamer
B2tm
Circling a dying sun
Knowing pain
So lost (Burning flowers)
Because we're doomed

