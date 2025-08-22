Infos précédentes :
Posté par M!ke.
Modéré le 22/08/2025 à 08:00.
Modéré le 22/08/2025 à 08:00.
I Prevail annihilé - 22/08
I Prevail a dévoilé un nouvel extrait de Violent nature son prochain album à paraître pour le 19 septembre. La lyric-vidéo pour "Annihilate me" se découvre ici. [plus d'infos]
I Prevail
LP : Violent nature
Label : Fearless Records
Date de sortie : 19/09/2025
LP : Violent nature
Label : Fearless Records
- Fearless Records: site officiel (181 hits)
Date de sortie : 19/09/2025
Synthetic soul
NWO
Pray
Annihilate me
Violent nature
Rain
Into hell
Crimson & clover
God
Stay away
