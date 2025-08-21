Infos précédentes :

Posté par Ted.
Modéré le 21/08/2025 à 19:23.
Mastodon - The hunterBrent Hinds est mort dans un accident - 21/08

Brent Hinds (ex-Mastodon, Giraffe Tongue Orchestra, Legend of the Seagullmen, Fiend Without a Face, West End Motel...) est décédé la nuit dernière dans un accident de la route alors qu'il conduisait une moto à Atlanta. Selon les autorités locales, la collision s'est produite lorsqu'un autre véhicule ne lui a pas cédé le passage à un carrefour. Il a été déclaré mort sur les lieux.

Commentaires0 commentaire - Ajouter un commentaireCommenter- Classer cet élément
Twitter
CommenterCommenter

Note : les commentaires appartiennent à ceux qui les ont postés. Nous n'en sommes pas responsables.

Pas encore de commentaires

Index Revenir en haut de page