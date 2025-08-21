Infos précédentes :
Posté par Ted.
Modéré le 21/08/2025 à 19:23.
Modéré le 21/08/2025 à 19:23.
Brent Hinds est mort dans un accident - 21/08
Brent Hinds (ex-Mastodon, Giraffe Tongue Orchestra, Legend of the Seagullmen, Fiend Without a Face, West End Motel...) est décédé la nuit dernière dans un accident de la route alors qu'il conduisait une moto à Atlanta. Selon les autorités locales, la collision s'est produite lorsqu'un autre véhicule ne lui a pas cédé le passage à un carrefour. Il a été déclaré mort sur les lieux.
