Brent Hinds (ex-Mastodon, Giraffe Tongue Orchestra, Legend of the Seagullmen, Fiend Without a Face, West End Motel...) est décédé la nuit dernière dans un accident de la route alors qu'il conduisait une moto à Atlanta. Selon les autorités locales, la collision s'est produite lorsqu'un autre véhicule ne lui a pas cédé le passage à un carrefour. Il a été déclaré mort sur les lieux.