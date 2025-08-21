Infos précédentes :
- Endgame pour Not Scientists
- C'est la tempête chez Not Scientists
- Un extrait du nouveau Not Scientists
- Les Not Scientists ont toujours de la voix
- 3 festivals Chez Narcisse
- Not Scientists présente un nouveau clip
- Mag #60 : La Tournée du Siècle
- Les Not Scientists attachent leurs ceintures
- Les Not Scientists crachent le morceau
- Grosse actu chez Kicking Rds
Posté par Oli.
Modéré le 21/08/2025 à 11:44.
Modéré le 21/08/2025 à 11:44.
Endgame pour Not Scientists - 21/08
A deux semaines de la sortie de leur nouvel album, les Not Scientists ont livré le clip de "Endgame". [plus d'infos]
Note : les commentaires appartiennent à ceux qui les ont postés. Nous n'en sommes pas responsables.
Pas encore de commentaires