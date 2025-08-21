Modéré le 21/08/2025 à 08:00.
Vantre sortira son nouvel album Clonocracy le 10 octobre 2025 via les labels Cœur sur toi, Araki Records, Tables Basse Records et Forbidden Place Records. Il a été enregistré par Peter Deimel (Shellac, The Kills, Lysistrata) et mixé par Amaury Sauvé (Birds in Row, It It Anita, Pneu, W!zard). Après un premier extrait diffusé en mars dernier, le groupe présentera "Conan the dog" à la mi-septembre. Le trio fêtera la sortie de son album le 12 octobre à petit Bain (Paris) en compagnie de Mother's Cake. [plus d'infos]
Note : les commentaires appartiennent à ceux qui les ont postés. Nous n'en sommes pas responsables.