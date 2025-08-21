Posté par Ted.
Biche chez Basique - 21/08
Tu peux retrouver la session Basique de Biche à la suite. Ils sont passés dans l'émission il y a plusieurs mois pour jouer "Le code" et "Americanism" (feat. Margaux de En Attendant Ana), deux titres de son dernier album, B.I.C.H.E., et une reprise de "Matador" de Mickey 3D. [plus d'infos]
