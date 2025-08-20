Infos précédentes :

Fit For A King-Lonely GodFit For A King au Summer Breeze - 20/08

Capté le 15 août, le set de Fit For A King au dernier Summer Breeze est dispo ici. Leur nouvel album Lonely God est en écoute intégral sur YouTube. [plus d'infos]

Fit For A King-Lonely God
Fit for a King
LP : Lonely God
Date de sortie : 01/08/2025
Begin the sacrifice
The temple
Extinction
No tomorrow
Shelter
Monolith
Lonely God
Between us
Sentient
Blue venom
Technium
Witness the end



