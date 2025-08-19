Infos précédentes :
Electric Callboy feat Babymetal en drum-playthrough - 19/08
Frank Zummo (Sum 41 aussi), qui officie temporairement derrière les fûts de Electric Callboy, a partagé une vidéo drum-playthrough de leur featuring avec Babymetal sur "Ratatata" [plus d'infos]
