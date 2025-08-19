Infos précédentes :

Posté par M!ke.
Modéré le 19/08/2025 à 08:00.
Electric CallboyElectric Callboy feat Babymetal en drum-playthrough - 19/08

Frank Zummo (Sum 41 aussi), qui officie temporairement derrière les fûts de Electric Callboy, a partagé une vidéo drum-playthrough de leur featuring avec Babymetal sur "Ratatata" [plus d'infos]

Commentaires0 commentaire - Ajouter un commentaireCommenter- Classer cet élément

Twitter
CommenterCommenter

Note : les commentaires appartiennent à ceux qui les ont postés. Nous n'en sommes pas responsables.

Pas encore de commentaires

Index Revenir en haut de page