Lorna Shore par la case prison - 19/08
Second extrait du prochain album de Lorna Shore, I feel the everblack festering within me, qui sortira le 12 septembre, en voici le clip pour le titre d'ouverture "Prison of flesh". [plus d'infos]
Lorna Shore
LP : I feel the everblack festering within me
Date de sortie : 12/09/2025
LP : I feel the everblack festering within me
Date de sortie : 12/09/2025
Prison of flesh
Oblivion
In darkness
Unbreakable
Glenwood
Lionheart
Death can take me
War machine
A nameless hymn
Forevermore
