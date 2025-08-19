Infos précédentes :

Lorna Shore-I feel the everblack festering within meLorna Shore par la case prison - 19/08

Second extrait du prochain album de Lorna Shore, I feel the everblack festering within me, qui sortira le 12 septembre, en voici le clip pour le titre d'ouverture "Prison of flesh". [plus d'infos]

Lorna Shore-I feel the everblack festering within me
Lorna Shore
LP : I feel the everblack festering within me
Date de sortie : 12/09/2025
Prison of flesh
Oblivion
In darkness
Unbreakable
Glenwood
Lionheart
Death can take me
War machine
A nameless hymn
Forevermore

