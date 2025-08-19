Infos précédentes :

Posté par M!ke.
Modéré le 19/08/2025 à 08:00.
Twenty One PilotsTwenty One Pilots font le show - 19/08

Nouvel extrait du prochain album de Twenty One Pilots, Breach, à paraître pour le 12 septembre, avec "Drum show". [plus d'infos]

