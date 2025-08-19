Note : les commentaires appartiennent à ceux qui les ont postés. Nous n'en sommes pas responsables.

Nouvel extrait du prochain album de Twenty One Pilots , Breach , à paraître pour le 12 septembre, avec "Drum show". [ plus d'infos ]

