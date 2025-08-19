Infos précédentes :
- Twenty One Pilots font le show
- Twenty One Pilots signe un contrat
- Twenty One Pilots sur la ligne
- Twenty One Pilots en routine
- Twenty One Pilots envoie du clip
- Twenty One Pilots à risque
- La vignette de Twenty One Pilots
- Twenty One Pilots récidive
- Twenty One Pilots lâche son semestre
- Les païens repris de Wolves at the Gate
Posté par M!ke.
Modéré le 19/08/2025 à 08:00.
Modéré le 19/08/2025 à 08:00.
Twenty One Pilots font le show - 19/08
Nouvel extrait du prochain album de Twenty One Pilots, Breach, à paraître pour le 12 septembre, avec "Drum show". [plus d'infos]
Note : les commentaires appartiennent à ceux qui les ont postés. Nous n'en sommes pas responsables.
Pas encore de commentaires