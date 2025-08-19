Posté par M!ke.
Rise Against par ricochet - 19/08
Rise Against a clippé Ricochet. L'album homonyme des originaires de Chicago est sorti ce vendredi 15 août. [plus d'infos]
Rise Against
LP : Ricochet
Label : Loma Vista Recordings
Date de sortie : 15/08/2025
Nod
I want it all
Ricochet
Damage is done
Us against the world
Black crown
Sink like a stone
Forty days
State of emergency
Gold long gone
Soldier
Prizefighter
