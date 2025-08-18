Infos précédentes :
Silver Lining Music va sortir une compilation intitulée No life 'til leather - a tribute to Metallica's Kill 'em all qui, comme son nom l'indique, est un hommage au Metallica des débuts. Parmi les artistes impliqués dans le projet, on peut trouver l'ancien bassiste de Megadeth, Dave Ellefson, Motörhead, Diamond Head, Testament, Raven ou encore The Almighty, dont on peut retrouver leur version de "The four horsemen" à la suite. [plus d'infos]
