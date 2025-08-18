Slipknot chercheraient actuellement à vendre son catalogue en échange d'une grosse somme d'argent. Il semblerait que le deal soit fait entre le groupe (ou quelques membres du groupe...) et Harbourview Equity Partners. D'après Billboard, on parle de 120M de dollars. L'accord comprend uniquement les droits d'édition et d'enregistrement des albums déjà réalisés, le groupe n'incluant pas ses prochains albums... pour le moment.