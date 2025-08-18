Infos précédentes :
- The Young Gods en France
- The Young Gods se cache
- Adieu et merci Roli
- Olympic Antigua en écoute
- Olympic Antigua se débarrasse de la piqure
- Olympic Antigua est si long
- Les Gods jouent Riley
- Émilie, Nicolas et Franz sont l'/A\
- Les Young Gods au Hellfest en vidéo
- Les Anthomologies des Tétines Noires s'approchent
The Young Gods en France - 18/08
The Young Gods passera en France à l'automne. Les dates se trouvent à la suite. [plus d'infos]
21 octobre 2025: LYON (69) - Transbordeur
28 octobre 2025: NANTES (44) - Le Ferrailleur
29 octobre 2025: LILLE (59) - L'Aéronef
21 novembre 2025: PARIS (75) - Le Trabendo
22 novembre 2025: DIJON (21) - La Vapeur
