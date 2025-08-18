Infos précédentes :
Le Hellfest voit double - 18/08
Bien avant le Hellfest en France, il y avait le Hellfest aux États-Unis. Un autre festival metal fondé dans les années 90 qui va visiblement renaître en 2026 avec l'aide de Trustkill Records, Takedown Records et la société de réservation SOS Booking.
