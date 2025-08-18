Infos précédentes :

Posté par Ted.
Modéré le 18/08/2025 à 21:06.
Hellfest 2011Le Hellfest voit double - 18/08

Bien avant le Hellfest en France, il y avait le Hellfest aux États-Unis. Un autre festival metal fondé dans les années 90 qui va visiblement renaître en 2026 avec l'aide de Trustkill Records, Takedown Records et la société de réservation SOS Booking.
[fr] Hellfest (US): Site officiel (1 hit) External ]

Commentaires0 commentaire - Ajouter un commentaireCommenter- Classer cet élément
Twitter
CommenterCommenter

Note : les commentaires appartiennent à ceux qui les ont postés. Nous n'en sommes pas responsables.

Pas encore de commentaires

Index Revenir en haut de page