Le PDZ fête ses 10 ans ! - 18/08
Le célèbre caf'conc' bisontin, Les Passagers du Zinc (plus connu sous le nom PDZ), fêtera ses 10 ans (de la 2e génération) du 10 au 14 septembre 2025. Une programmation super alléchante est proposée par le lieu avec des artistes aussi différents que Jessica93, The Irradiates, Mandibula, Mary Bell, The Eternal Youth ou Whoresnation. + d'infos à la suite.
[ + d'infos: Facebook (1 hit) / Les Passagers du Zinc: Site Officiel ]
