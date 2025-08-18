A peine l'édition 2025 du Motocultor Fest terminée, le festival annonce déjà les premiers artistes pour 2026. Slaughter To Prevail, Airbourne, Godsmack, Death Angel, Municipal Waste, Deafheaven, Frog Leap, Kittie, Soen, Steve'N'Seagulls, Vader, Witch Club Satan, 200 Stab Wounds, Master Boot Record, Monkeys On Mars et Signs Of The Swarm se produiront entre le 13 et le 16 août 2026 à Carhaix sur le site de Kerampuilh. [plus d'infos]