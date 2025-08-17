Infos précédentes :
- KG/TLW avec Jello
- King Gizzard & The Lizard Wizard est (encore) de retour
- KG&TLW dévoile l'intégralité de son vol
- King Gizzard of Vision
- King Gizzard & the Lizard Wizard annonce un 26e album
- Nuits de Fourvière 2024
- Un docu sur King Gizzard & The Lizard Wizard
- King Gizzard & the Lizard Wizard revient (encore)
- Le monstre King Gizzard & the Lizard Wizard
- King Gizzard & the Lizard Wizard se déchaîne
Posté par Ted.
Modéré le 17/08/2025 à 12:22.
Modéré le 17/08/2025 à 12:22.
KG/TLW avec Jello - 17/08
Les Australiens de King Gizzard & The Lizard Wizard ont invité sur scène le vétéran Jello Biafra (Dead Kennedys) pour reprendre "Police truck". Pour revoir cela, ça se passe à la suite. [plus d'infos]
Note : les commentaires appartiennent à ceux qui les ont postés. Nous n'en sommes pas responsables.
Pas encore de commentaires