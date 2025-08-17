Infos précédentes :

King Gizzard &amp; the Lizard WizardKG/TLW avec Jello - 17/08

Les Australiens de King Gizzard & The Lizard Wizard ont invité sur scène le vétéran Jello Biafra (Dead Kennedys) pour reprendre "Police truck". Pour revoir cela, ça se passe à la suite. [plus d'infos]

