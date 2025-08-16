Posté par Eric Silvetti.
Modéré le 16/08/2025 à 14:56.
Modéré le 16/08/2025 à 14:56.
Oldelaf en tournée - 16/08
À la suite, tu trouveras la mise à jour des dates de concerts d'Oldelaf. [plus d'infos]
28 août 2025: REIMS (51) - Un été à Reims
13 septembre 2025: SAIL SOUS COUZAN (42) - MF Festival
21 septembre 2025: GENEVE (SUI) - L'Alhambra
27 septembre 2025: FONTENAY-LE-COMTE (85) - Espace Culturel René Cassin
28 septembre 2025: LE LOCLE (SUI) - La Grange
04 octobre 2025: RAMBOUILLET (78) - La Lanterne
17 octobre 2025: TALANT (21) - L'Écrin
25 octobre 2025: FLORANGE (57) - La Passerelle
15 novembre 2025: VIRE (14) - Théatre de Vire
19 novembre 2025: ILLKIRCH (67) - L'Illiade
28 novembre 2025: MELUN (77) - L'Escale
29 novembre 2025: ISSOIRE (63) - Service Culturel Animatis
06 décembre 2025: MAMERS (72) - Espace Saugonna
01 avril 2026: PARIS (75) - Folies Bergère
