Fieldy de Korn, Christian Olde Wolbers de Powerflo (connu pour avoir été l'ancien bassiste de Fear Factory), et le jeune batteur Greyson Nekrutman de Sepultura ont formé un groupe. Il se dit que le chanteur serait B-Real de Cypress Hill. La suite au prochain épisode.

