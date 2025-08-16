Posté par Ted.
Modéré le 16/08/2025 à 09:19.
Modéré le 16/08/2025 à 09:19.
Un nouveau groupe se forme... - 16/08
Fieldy de Korn, Christian Olde Wolbers de Powerflo (connu pour avoir été l'ancien bassiste de Fear Factory), et le jeune batteur Greyson Nekrutman de Sepultura ont formé un groupe. Il se dit que le chanteur serait B-Real de Cypress Hill. La suite au prochain épisode.
Note : les commentaires appartiennent à ceux qui les ont postés. Nous n'en sommes pas responsables.
Pas encore de commentaires