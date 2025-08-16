Infos précédentes :
Posté par Rémiii.
Modéré le 16/08/2025 à 09:57.
CoroneRevient - 16/08
C'est avec Dissonance theory que Coroner effectuera son retour discographique le 17 octobre. Le groupe avait sorti 6 albums studio entre 1986 et 1993.
