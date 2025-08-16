Note : les commentaires appartiennent à ceux qui les ont postés. Nous n'en sommes pas responsables.

C'est avec Dissonance theory que Coroner effectuera son retour discographique le 17 octobre. Le groupe avait sorti 6 albums studio entre 1986 et 1993.

