CoronerCoroneRevient - 16/08

C'est avec Dissonance theory que Coroner effectuera son retour discographique le 17 octobre. Le groupe avait sorti 6 albums studio entre 1986 et 1993.

