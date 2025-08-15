Infos précédentes :
Posté par Ted.
Modéré le 15/08/2025 à 17:23.
Modéré le 15/08/2025 à 17:23.
2026 : la fin de Megadeth - 15/08
On a appris la fin de Megadeth. Pas tout de suite, mais pour l'année prochaine. Comme Sepultura, ils prévoient une tournée d'adieu pour présenter leur 17e album qui sortira en 2026. En parallèle, Dave Mustaine rédige actuellement ses mémoires qui seraient prévues d'être vendus l'année prochaine également.
Note : les commentaires appartiennent à ceux qui les ont postés. Nous n'en sommes pas responsables.
Pas encore de commentaires