OS2 Rock Fest 2025 - 15/08
Le collectif/asso OnStage2gether, qui défend les scènes locales, organise en septembre prochain (les 21, 27 et 28) à Montreuil (93) la seconde édition de son festival OS2 Rock Fest. Les groupes présents sur l'affiche (dont L'Ambulancier) sont à découvrir via le lien ci-dessous.
[ OS2 Rock Fest: Site officiel ]
