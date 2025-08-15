Le collectif/asso OnStage2gether, qui défend les scènes locales, organise en septembre prochain (les 21, 27 et 28) à Montreuil (93) la seconde édition de son festival OS2 Rock Fest. Les groupes présents sur l'affiche (dont L'Ambulancier) sont à découvrir via le lien ci-dessous.

[ OS2 Rock Fest: Site officiel ]