Surprise ! Radiohead va sortir le 31 octobre prochain Hail to the thief live recordings 2003-2009, une édition unique d'enregistrements de concerts du groupe dans différentes villes (Londres, Amsterdam, Buenos Aires et Dublin) pendant la période de Hail to the thief, et après. Vinyles et CDs sont déjà en précommande, la version numérique est déjà sur les plateformes de streaming.

[ Précommandes: Site officiel ] [plus d'infos]