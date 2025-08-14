La nouvelle édition du Muscadeath se déroulera les 19 et 20 septembre 2025 au Champilambart - Vallet (44). Parmi les têtes de l'affiche se trouvent Unleashed, Belphegor, Avulsed, Asagraum, Demonical ou encore Usquam. Plus d'infos à la suite.

