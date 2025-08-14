Infos précédentes :

Posté par Ted.
Modéré le 14/08/2025 à 08:00.
KarrasMuscadeath 2025 : l'affiche ! - 14/08

La nouvelle édition du Muscadeath se déroulera les 19 et 20 septembre 2025 au Champilambart - Vallet (44). Parmi les têtes de l'affiche se trouvent Unleashed, Belphegor, Avulsed, Asagraum, Demonical ou encore Usquam. Plus d'infos à la suite.
[fr] + d'infos: Site officiel

