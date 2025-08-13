Le Westill Fest se tiendra les 31 octobre et 1er novembre au Champilambart de Vallet (44) et acceuillera une prog assez sympa avec Orange Goblin, Elder, Brant Björk Trio, Mars Red Sky, Monkey3, Graveyard, Planet Of Zeus, Dvne, Wormsand, Castle Rat, Wytch Hazel, Mephistofeles, Iah, Starmonger et Redstone.

[ Westill Fest: Site officiel ]