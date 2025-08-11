Infos précédentes :
Posté par Ted.
Modéré le 11/08/2025 à 08:00.
Royal Republic est si excité - 11/08
Royal Republic y va de sa reprise avec le tube 80s "I'm so excited" des Pointer Sisters. Il a fait l'objet d'un clip assez fun à voir à la suite. [plus d'infos]
