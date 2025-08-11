Infos précédentes :

La SuspendidaLa Suspendida, un opéra étonnant - 11/08

La Suspendida, un opéra mélangeant jazz, metal, musique contemporaine et avant-gardisme expérimental, imaginé par le compositeur, producteur et bassiste Laurent David (Kilter), a publié la vidéo de son spectacle à la suite.
