Infos précédentes :

Posté par Ted.
Modéré le 11/08/2025 à 08:00.
Monolyth - We've caught the sunMonolyth au Dr Feelgood - 11/08

Financé avec succès suite à sa campagne Ulule, Seeds of Perseverance, le nouvel album de Monolyth, sera fêté lors d'une release party le 26 septembre au Dr Feelgood à Paris. + d'infos ci-dessous.
[fr] Evènement: Facebook  External ]

Commentaires0 commentaire - Ajouter un commentaireCommenter- Classer cet élément
Twitter
CommenterCommenter

Note : les commentaires appartiennent à ceux qui les ont postés. Nous n'en sommes pas responsables.

Pas encore de commentaires

Index Revenir en haut de page