Monolyth au Dr Feelgood - 11/08
Financé avec succès suite à sa campagne Ulule, Seeds of Perseverance, le nouvel album de Monolyth, sera fêté lors d'une release party le 26 septembre au Dr Feelgood à Paris. + d'infos ci-dessous.
[ Evènement: Facebook ]
