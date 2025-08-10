Sharon Osbourne est revenue sur la rumeur que la soirée de concerts Back to the beginning, avec comme point d'orgue l'ultime concert de Black Sabbath, avait permis de lever 190 millions de dollars au profit d'associations caritatives. Selon elle, la somme est largement surévaluée, et considérant que des articles de merchandising étant toujours en vente, le chiffre final prendra plusieurs semaines pour être définitif.