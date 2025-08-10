Infos précédentes :

Posté par M!ke.
Modéré le 10/08/2025 à 08:00.
Firstborne-LuckySauvez Firstborne - 10/08

Firstborne, le nouveau projet musical de Chris Adler (ex-Lamb Of God, ex-Megadeth), a clippé "Rescue me". Le morceau est présent sur le premier album long format du combo, Lucky, sorti ce 8 août. [plus d'infos]

Firstborne-Lucky
Firstborne
LP : Lucky
Date de sortie : 08/08/2025
Again
Rescue me
Shine
Wake up
Normandy
Only a fool
Heavens return
Human interrupted
Prometheus
Minefield



