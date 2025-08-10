Infos précédentes :
- Sauvez Firstborne
- Tu prendras bien un peu de Firstborne au réveil ?
- Firstborne convoque les dieux du feu
- Firstborne à la maison
- Firstborne mouton de panurge?
- Firstborne part à la pêche
- Firstborne clippe
- Firstborne, le champion intercontinental
- Ca sent le rat mort chez Firstborne
- Firstborne partage des titres
Posté par M!ke.
Modéré le 10/08/2025 à 08:00.
Modéré le 10/08/2025 à 08:00.
Sauvez Firstborne - 10/08
Firstborne, le nouveau projet musical de Chris Adler (ex-Lamb Of God, ex-Megadeth), a clippé "Rescue me". Le morceau est présent sur le premier album long format du combo, Lucky, sorti ce 8 août. [plus d'infos]
Firstborne
LP : Lucky
Date de sortie : 08/08/2025
LP : Lucky
Date de sortie : 08/08/2025
Again
Rescue me
Shine
Wake up
Normandy
Only a fool
Heavens return
Human interrupted
Prometheus
Minefield
Rescue me
Shine
Wake up
Normandy
Only a fool
Heavens return
Human interrupted
Prometheus
Minefield
Note : les commentaires appartiennent à ceux qui les ont postés. Nous n'en sommes pas responsables.
Pas encore de commentaires