Ministry en live sur "Jesus built my hotrod" lors du Wacken Open Air de cette année, c'est par là. Un titre qui avait notamment été repris par Burn The Priest (aka Lamb Of God) il y a quelques années. [plus d'infos]

