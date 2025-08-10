Infos précédentes :
Posté par M!ke.
Modéré le 10/08/2025 à 08:00.
Modéré le 10/08/2025 à 08:00.
Ministry célèbre Jesus au Wacken - 10/08
Ministry en live sur "Jesus built my hotrod" lors du Wacken Open Air de cette année, c'est par là. Un titre qui avait notamment été repris par Burn The Priest (aka Lamb Of God) il y a quelques années. [plus d'infos]
