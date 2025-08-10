Posté par M!ke.
Rise Against @ Vans Warped Tour - 10/08
Le concert de Rise Against donné à Long Beach le 27 juillet dans le cadre du Vans Warped Tour est à mater par là dans son intégralité. LR nouvel album du groupe, Ricochet, sort le 15 août. [plus d'infos]
Rise Against
LP : Ricochet
Label : Loma Vista Recordings
Date de sortie : 15/08/2025
Nod
I want it all
Ricochet
Damage is done
Us against the world
Black crown
Sink like a stone
Forty days
State of emergency
Gold long gone
Soldier
Prizefighter
