Posté par M!ke.
Modéré le 10/08/2025 à 08:00.
Scorpions fait un blackout - 10/08
Les vétérans de Scorpions sortiront un album live le 14 novembre. Extrait de ce Coming home live, en voici l'extrait "Blackout". [plus d'infos]
