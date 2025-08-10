Infos précédentes :

Posté par M!ke.
Modéré le 10/08/2025 à 08:00.
Scorpions-Rock believerScorpions fait un blackout - 10/08

Les vétérans de Scorpions sortiront un album live le 14 novembre. Extrait de ce Coming home live, en voici l'extrait "Blackout". [plus d'infos]

