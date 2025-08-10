Note : les commentaires appartiennent à ceux qui les ont postés. Nous n'en sommes pas responsables.

Les vétérans de Scorpions sortiront un album live le 14 novembre. Extrait de ce Coming home live , en voici l'extrait "Blackout". [ plus d'infos ]

