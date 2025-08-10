Infos précédentes :

Deftones 2023Deftones tire son lait - 10/08

"Milk of the madonna" est un nouveau single de Private music, le prochain Deftones. Le nouveau disque des natifs de Sacramento sort le 22 août. [plus d'infos]

Deftones-Private music
Deftones
LP : Private music
Label : Warner Music Group
Label : Reprise Records
Date de sortie : 22/08/2025
My mind is a mountain
Locked club
Ecdysis
Infinite source
Souvenir
Cxz
I think about you all the time
Milk of the madonna
Cut hands
Metal dream
Departing the body

