Amorphis-BorderlandL'ombre dansante d'Amorphis - 10/08

Amorphis a sorti un troisième single de son prochain effort studio Borderland à paraître le 26 septembre. Le clip de "Dancing shadow" se mate ci-après. [plus d'infos]

Amorphis-Borderland
Amorphis
LP : Borderland
Label : Reigning Phoenix Music
Date de sortie : 26/09/2025
The circle
Bones
Dancing shadow
Fog to fog
The strange
Tempest
Light and shadow
The lantern
Borderland
Dispair

