Amorphis a sorti un troisième single de son prochain effort studio Borderland à paraître le 26 septembre. Le clip de "Dancing shadow" se mate ci-après. [ plus d'infos ]

