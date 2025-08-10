Posté par M!ke.
Modéré le 10/08/2025 à 08:00.
Modéré le 10/08/2025 à 08:00.
L'ombre dansante d'Amorphis - 10/08
Amorphis a sorti un troisième single de son prochain effort studio Borderland à paraître le 26 septembre. Le clip de "Dancing shadow" se mate ci-après. [plus d'infos]
Amorphis
LP : Borderland
Label : Reigning Phoenix Music
Date de sortie : 26/09/2025
LP : Borderland
Label : Reigning Phoenix Music
- Reigning Phoenix Music (44 hits)
Date de sortie : 26/09/2025
The circle
Bones
Dancing shadow
Fog to fog
The strange
Tempest
Light and shadow
The lantern
Borderland
Dispair
Bones
Dancing shadow
Fog to fog
The strange
Tempest
Light and shadow
The lantern
Borderland
Dispair
Note : les commentaires appartiennent à ceux qui les ont postés. Nous n'en sommes pas responsables.
Pas encore de commentaires