Silmarils au Festival de la Paille - 09/08

Silmarils était à l'affiche du Festival de la Paille de Metabief en Franche-Comté cet été. Le groupe en a partagé une Vlog. [plus d'infos]

Silmarils-Apocalypto
Silmarils
LP : Apocalypto
Date de sortie : 27/09/2024
Welcome to America
Tu nous mérites pas
Au commencement
Mortel
Au paradis
Me demande pas
Oublie-moi
Mytho
C'est dur mais c'est bon
No pain no gain (Album version)
No pain no gain feat. B-Real (Cypress Hill)

